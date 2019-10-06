«Хотел бы реванш». Деревянченко — о поражении от Головкина в бою за два титула, нокдауне и рассечении

«Я чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришел на этот бой. Спасибо за поддержку. Сечка иногда мне закрывала глаз. Иногда не видел. Когда затекал глаз — он меня находил боковым ударом. Когда я начинал двигаться, давал ему пространство. Он начал попадать в меня длинными ударами. Когда я с ним сталкивал назад — у меня получалось больше хороших атак. Нокдаун? Я не видел этот удар. Он попал мне в область затылка. Да, я начинал уклоняться вниз — и он попал мне в эту сторону. Я встал и продолжил бой. Не было такого сильного потрясения. Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов», — сказал Деревянченко.