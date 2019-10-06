«Хотел бы реванш». Деревянченко — о поражении от Головкина в бою за два титула, нокдауне и рассечении

Поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке продлился все 12 раундов, по итогам которых Головкин выиграл единогласным решением.
После боя Деревянченко поблагодарил болельщиков, объяснил нокдаун и признался, что хотел бы получить реванш.
«Я чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришел на этот бой. Спасибо за поддержку. Сечка иногда мне закрывала глаз. Иногда не видел. Когда затекал глаз — он меня находил боковым ударом. Когда я начинал двигаться, давал ему пространство. Он начал попадать в меня длинными ударами. Когда я с ним сталкивал назад — у меня получалось больше хороших атак. Нокдаун? Я не видел этот удар. Он попал мне в область затылка. Да, я начинал уклоняться вниз — и он попал мне в эту сторону. Я встал и продолжил бой. Не было такого сильного потрясения. Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов», — сказал Деревянченко.