GGG завоевал сразу два титула
Геннадий Головкин стал двукратным чемпионом мира.
Геннадий Головкин стал двукратным чемпионом мира.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин стал двукратным чемпионом мира в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в главном событии вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Таким образом, казахстанец завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел. Теперь на счету Головкин 40 побед, из которых 35 досрочно, при одной ничьей и одном поражении.
Добавим, что впервые Головкин стал чемпионом мира в 2010 году, когда завоевал пояс WBA (Regular).