GGG завоевал сразу два титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин стал двукратным чемпионом мира в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в главном событии вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Их поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

Таким образом, казахстанец завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел. Теперь на счету Головкин 40 побед, из которых 35 досрочно, при одной ничьей и одном поражении.