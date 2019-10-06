Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Поединок между 37-летним Головкиным и Деревянченко продлился все 12 раундов. Украинец побывал в нокдауне в первом раунде и получил рассечение от попадания Головкина во втором. Тем не менее, на протяжение всего боя украинский боксер наносил больше ударов по сопернику.