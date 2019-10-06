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08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу судейским решением над украинцем Сергеем Деревянченко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Боксерский вечер прошел в Нью-Йорке в «Мэдисон Скер Гарден».

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Поединок между 37-летним Головкиным и Деревянченко продлился все 12 раундов. Украинец побывал в нокдауне в первом раунде и получил рассечение от попадания Головкина во втором. Тем не менее, на протяжение всего боя украинский боксер наносил больше ударов по сопернику.

После финального гонга судьи отдали предпочтение представителю Казахстана, что вызвало неодобрение у части трибун. Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков. Казахстанский боксер вновь стал обладателем титулов по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе.

Головкин одержал 40-ю победу в карьере при одном поражении и одной ничье. Для Деревянченко поражение стало вторым в профессиональном боксе. В активе украинца 13 побед.

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