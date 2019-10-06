Появилось фото судейских записок боя Головкин — Деревянченко

Их поединок состоялся утром 6 октября на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114−113 и 115−112 дважды), который и завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.