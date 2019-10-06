Появилось фото судейских записок боя Головкин — Деревянченко
Опубликовано фото судейских записок боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Опубликовано фото судейских записок боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся утром 6 октября на Madison Square Garden в
Таким образом, Головкин одержал 40 победу в карьере, из которых 35 были досрочными. Деревянченко, который побывал в нокдауне в первом раунде, потерпел второе поражение в карьере.