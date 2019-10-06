Статистика ударов в бою Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко

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Их бой состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и продлился всю дистанцию. После 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину — 114−113 и 115−112 дважды. При этом еще в первом раунде украинец побывал в нокдауне.

Таким образом, Головкин завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

По данным Compubox, за 12 раундов Головкин выбросил 720 ударов, из которых 243 достигли своей цели (33,8 процента). Соотношение джебов составило 406 к 107 (26,4 процента), а силовых ударов — 314 к 136 (43,3).