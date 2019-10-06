Леффлер раскрыл детали болезни Головкина перед боем с Деревянченко

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Ранее промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с GGG, сообщил, что боксер вышел на бой с болезнью, а информация о его плохом самочувствии тщательно скрывалась до поединка.

«Только что поговорил с Леффлером, он подтвердил слова Хирна, сказанные мне. GGG плохо чувствовал себя. Он заболел в понедельник или вторник. Это был насморк. Никогда не думал о том, чтобы сняться с боя», — сообщил журналист FightHub Маркос Виллегас.

«Леффлер добавил, что никто не выглядит на 100 процентов, когда болен. Отметил, что GGG не говорил об этом в свою пользу. Сказал, что видел Деревянченко и его глаз очень сильно распух», — сказал Виллегас.