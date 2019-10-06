Два титула у Головкина, или кто еще владеет чемпионскими поясами в среднем весе
Сегодня, 6 октября, казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) вернул себе звание чемпиона мира в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 6 октября, казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) вернул себе звание чемпиона мира в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В главном событии вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Таким образом, казахстанец завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира.
Впервые Головкин стал чемпионом мира в 2010 году, когда завоевал пояс WBA (Regular).
На данный момент поясом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе владеет японец Риота Мурата, а мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу принадлежит «супер» титул организации. Чемпионом мира по версии WBC в средней категории является американец Джермалл Чарло, а по версии WBO — Деметриус Андраде из США.
Кроме того, Альварес является линейным чемпионом в среднем весе по версии журнала The Ring, а также обладает особым статусом WBC Franchise — «франшизного» чемпиона.