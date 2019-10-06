Два титула у Головкина, или кто еще владеет чемпионскими поясами в среднем весе

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В главном событии вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) GGG встречался с украинцем Сергеем Деревянчеко (13−2, 10 КО). Их поединок прошел всю дистанцию, и по итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

Читайте также Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Таким образом, казахстанец завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира.

Впервые Головкин стал чемпионом мира в 2010 году, когда завоевал пояс WBA (Regular).

На данный момент поясом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе владеет японец Риота Мурата, а мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу принадлежит «супер» титул организации. Чемпионом мира по версии WBC в средней категории является американец Джермалл Чарло, а по версии WBO — Деметриус Андраде из США.