«Бой заслуживает реванша»: почему Головкина освистали после победы

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Бой легендарного казахстанского боксера Геннадия Головкина и пока так и не завоевавшего ни одного титула украинца Сергея Деревянченко казался лишь очередным шагом на пути GGG к полноценному возвращению после поражения от мексиканца Сауля Альвареса и потери всех поясов.

До этого Головкин в блестящем стиле расправился с канадцем Стивом Роллсом, который не представлял для него большой угрозы, являясь, скорее, разогревочным спарринг-партнером, и отправился в нокаут в четвертом раунде.

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Однако Деревянченко оказался соперником совсем другого уровня.

Несмотря на отсутствие титулов, украинец одержал на профессиональном ринге 13 побед (из них десять — нокаутом) и уступил только в одном поединке — за титул Международной федерации бокса (IBF) против американца Дэниэла Джейкобса. Причем то поражение Сергей потерпел раздельным решением судей, а не проиграл вчистую.

Неудивительно, что, получив второй шанс побороться за пояс IBF, только теперь уже против гораздо более статусного соперника, Деревянченко был предельно мотивирован.

«По-моему, Головкин слишком долго не дрался. Предыдущий его бой с Роллсом был легким, потому что ему нужен был такой поединок после перерыва. Что касается меня, то я быстро передвигаюсь и обладаю отличным джебом. Это будет большой бой», — уверял украинец.

Особой пикантности этому поединку добавляло то, что Головкин отказался боксировать с Деревянченко в 2018 году, когда еще сам владел поясом IBF. Видимо, ему это было просто неинтересно.

Теперь же GGG не прочь вернуть себе как можно больше титулов и вновь вернуться в большую игру — по крайней мере, на оставшиеся несколько боев по контракту с промоушеном DAZN. Так что в этой ситуации казахстанца устроил и поединок с Деревянченко, тем более что за него ему назначили неплохой гонорар — $15 млн.

Воспоминания о прошлогоднем отказе Головкина могли распалить украинца еще больше, учитывая, что точно так же по отношению к нему позже поступил и Сауль Альварес.

Канело (прозвище мексиканца) предпочел отказаться от титула IBF и не тратить время на подготовку к бою с Деревянченко, а сфокусироваться на поединке с россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе.

Таким образом, помимо борьбы за первый титул на профессиональном ринге, у Деревянченко было много причин, чтобы выдать бой всей своей жизни.

Однако в первом раунде украинец заметно стушевался, и стало казаться, что никакой борьбы вообще не получится.

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Головкин загонял соперника к канатам, наносил мощные удары и довольно быстро отправил его в нокдаун.

Правда, произошло это не из-за потрясения Деревянченко, а потому что он начал уходить вниз, чтобы уклониться от удара и, когда GGG попал в него, просто не смог удержать равновесия. Таким образом, украинец не понес серьезного урона в физическом плане, однако потерял в очках — нокдаун есть нокдаун.

Во втором раунде события развивались похожим образом — с подавляющим преимуществом Головкина. К тому же после одного из столкновений с казахстанцем у Деревянченко открылось такое глубокое рассечение над правым глазом, что к нему вызвали врачей, которые обсуждали необходимость прекращения поединка.

Если бы бой остановили до окончания четвертого раунда, то он был бы признан несостоявшимся. Если после — в период с пятого по 12-й, то судьи начали бы считать очки, которые боксеры успели набрать до остановки.

Понимая, что у Головкина имеется большое преимущество благодаря нокдауну и что бой могут прекратить в любой момент, Деревянченко кинулся вперед — зарабатывать очки.

Агрессия, скорость, удары в ответ на любую атаку GGG — украинец резко преобразился, видимо, осознав, что ему уже нечего терять.

Сергей осыпал соперника градом ударом по голове и телу, иногда даже попадая чуть ниже пояса, за что получил замечание от рефери. Но в этом проявилось все желание боксера выжать максимум до того момента, когда поединок, возможно, будет остановлен.

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Головкин же спокойно позволил Деревянченко развести активность, пропуская большое количество не самых тяжелых ударов и отступая к канатам. Казалось, что он выжидает удобного момента, чтобы нанести решающий удар (недаром у казахстанца 35 побед нокаутом), либо хочет заставить соперника выдохнуться, чтобы легко забить его в концовке.

Однако раунды тянулись один за другим, а взрыва GGG так и не происходило. Скорее,

Деревянченко становился все настырнее и в некоторых случаях даже заставлял легенду петлять по рингу и идти в клинч, чтобы избежать серьезного урона от серии ударов.

Некоторые раунды выглядели равными, некоторые — разгромными в пользу украинца. В целом визуально складывалось впечатление, что Сергей заслужил победу с преимуществом.

По этой причине объявление о том, что судьи единогласно присудили победу Головкину, вызвало возмущение «Мэдисон Сквер Гарден». Эксперты известного портала BoxingScene насчитали победу Деревянченко 115−112, однако у судей оценки получились следующими — 114−113, 115−112, 115−112.

Стоит отметить, что Головкин, хоть и отвечал реже на шквал не прекращающихся ударов украинца, но делал это сильнее. К тому же немалая часть выпадов Сергея попадала в защиту.

В результате после завершения поединка все лицо Деревянченко было в кровоподтеках, в то время как GGG выглядел вполне неплохо.

Возможно, по этой причине судьи дали больше очков казахстанцу. Также за него определенно сыграл нокдаун.

Однако есть и вероятность, что определяющим в этом поединке стало то, что промоушен DAZN твердо намерен организовать третий кассовый поединок между Головкиным и Альваресом, и обескураживающее поражение GGG от Деревянченко могло бы спутать все карты.

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Но, так или иначе, украинец склонил большую часть арены на свою сторону ярким боксом, который он показывал в течение всего поединка, несмотря на рассечение.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Благодарю всех болельщиков и свою команду за поддержку! Как на ход поединка повлияло мое рассечение? Оно иногда закрывало мне глаз, так что я не мог видеть. Когда сечка затекала, Головкин хорошо попадал боковым ударом», — рассказал Деревянченко прямо на ринге в первом комментарии после поражения.

Также боксер заверил, что не понес большого урона, когда упал в нокдаун, и попросил устроить ему матч-реванш с GGG.

Когда интервью давал Головкин, публика недовольно гудела и свистела — причем так громко, что мешала ему отвечать на вопросы ведущего.

«Да ладно вам, ребята! — пытался утихомирить зрителей новоявленный чемпион. — Был ли я уверен в своей победе? Абсолютно. Но Сергей — хороший боксер. Для меня же это был просто плохой день, но я приобрел большой опыт и теперь понимаю, в чем мне нужно прибавить. В частности, нужно больше концентрации».

После того, как я быстро отправил Деревянченко в нокдаун, то подумал, что это будет легкий бой для меня, и немного расслабился, но огромный респект сопернику. Геннадий Головкин

Также GGG заверил, что максимум, на что его соперник мог рассчитывать — это ничья, однако он готов провести матч-реванш, чтобы расставить все точки над i.

«После того, как я быстро отправил Деревянченко в нокдаун, то подумал, что это будет легкий бой для меня, и немного расслабился, но огромный респект сопернику. Он показал большое мужество. Думаю, этот бой заслуживает реванша», — отметил казахстанец.

Напоследок Головкин подчеркнул, что уже все готово для его третьего боя с Альваресом — осталось лишь дождаться согласия мексиканца.

После ухода спортсменов с ринга всплыла новая версия того, почему GGG в этом бою выглядел так пассивно.

Известный журналист и ведущий Маркос Вильегас написал в своем твиттере со слов промоутера Эдди Хирна, что Головкин простудился перед боем с Деревянченко и боксировал все еще больным. Видимо, по этой причине он выбился из сил уже в третьем раунде.

«Хирн только что сообщил мне, что GGG заболел в преддверии этого боя. Хирн узнал об этом только в день поединка. Команда Головкина держала это в строгом секрете», — написал Вильегас.