«Я знаю, кто победил». Промоутер Деревянченко сделал заявление после боя с Головкиным за два титула

«Деревянченко наказывал Головкина во время боя, несмотря на то, что его лицо заливала кровь. Кстати, надо отдать должное катмену, который проделал фантастическую работу. Мне очень жаль Сергея. Я не буду использовать слово “ограбление”, но я знаю, кто победил. Я понимаю, кому досталась победа в этом бою. Я не делаю ставок на поединки, к организации которых имею отношение. На этот бой я также не ставил. Однако, если бы Сергей не был моим подопечным, я бы сделал ставку на его победу. Здесь многим людям делают подарки. Но одновременно многих просто имеют», — сказал ДиБелла.