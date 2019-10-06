«Я знаю, кто победил». Промоутер Деревянченко сделал заявление после боя с Головкиным за два титула

По итогам 12-раундового поединка, который состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), судьи единогласным решением отдали победу Головкину Однако ДиБелла не согласен с таким вердиктом.
«Деревянченко наказывал Головкина во время боя, несмотря на то, что его лицо заливала кровь. Кстати, надо отдать должное катмену, который проделал фантастическую работу. Мне очень жаль Сергея. Я не буду использовать слово “ограбление”, но я знаю, кто победил. Я понимаю, кому досталась победа в этом бою. Я не делаю ставок на поединки, к организации которых имею отношение. На этот бой я также не ставил. Однако, если бы Сергей не был моим подопечным, я бы сделал ставку на его победу. Здесь многим людям делают подарки. Но одновременно многих просто имеют», — сказал ДиБелла.
Сам Деревянченко после боя заявил о желании провести реванш с Головкиным. При этом украинец признался, что полученное им во втором раунде рассечение изменило ход поединка. Со своей стороны, Головкин согласился дать второй бой Деревянченко.