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13:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Я знаю, кто победил». Промоутер Деревянченко сделал заявление после боя с Головкиным за два титула

Промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) Лу ДиБелла считает, что его подопечного «обокрали» в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Badlefthook.com.

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По итогам 12-раундового поединка, который состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), судьи единогласным решением отдали победу Головкину Однако ДиБелла не согласен с таким вердиктом.

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«Деревянченко наказывал Головкина во время боя, несмотря на то, что его лицо заливала кровь. Кстати, надо отдать должное катмену, который проделал фантастическую работу. Мне очень жаль Сергея. Я не буду использовать слово “ограбление”, но я знаю, кто победил. Я понимаю, кому досталась победа в этом бою. Я не делаю ставок на поединки, к организации которых имею отношение. На этот бой я также не ставил. Однако, если бы Сергей не был моим подопечным, я бы сделал ставку на его победу. Здесь многим людям делают подарки. Но одновременно многих просто имеют», — сказал ДиБелла.

Сам Деревянченко после боя заявил о желании провести реванш с Головкиным. При этом украинец признался, что полученное им во втором раунде рассечение изменило ход поединка. Со своей стороны, Головкин согласился дать второй бой Деревянченко.

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