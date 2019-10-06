«Несмотря ни на что, он победил». Хирн рассказал о недомогании Головкина и планах на следующий бой

Он отметил, что несмотря на физическое недомогание, казахстанец не стал отказываться от поединка.
«Это был захватывающий бой. Вы должны отдать должное Деревянченко, потому что он провел отличный бой, может быть лучший в своей жизни. У Головкина было физическое недомогание и симптомы гриппа, но это не оправдание. Несмотря ни на что, он победил. Он решил выйти на ринг и встретиться с боксером, который сделал все возможное», — сказал Хирн.
Говоря о следующем бое Головкина, промоутер отметил, что пока рано говорить о сроках.
«Какой дальше план для Геннадия? Никто не может ответить на этот вопрос, кроме Геннадия. Я думаю, что февраль был изначальным планом, но сегодня был тяжелый бой, посмотрим», — отметил он.
Напомним, бой Головкин — Деревянченко прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился все 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением и завоевал титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе.
Юлия Милова из Нью-Йорка .