«Несмотря ни на что, он победил». Хирн рассказал о недомогании Головкина и планах на следующий бой

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Он отметил, что несмотря на физическое недомогание, казахстанец не стал отказываться от поединка.

«Это был захватывающий бой. Вы должны отдать должное Деревянченко, потому что он провел отличный бой, может быть лучший в своей жизни. У Головкина было физическое недомогание и симптомы гриппа, но это не оправдание. Несмотря ни на что, он победил. Он решил выйти на ринг и встретиться с боксером, который сделал все возможное», — сказал Хирн.

Говоря о следующем бое Головкина, промоутер отметил, что пока рано говорить о сроках.

«Какой дальше план для Геннадия? Никто не может ответить на этот вопрос, кроме Геннадия. Я думаю, что февраль был изначальным планом, но сегодня был тяжелый бой, посмотрим», — отметил он.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился все 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением и завоевал титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе.