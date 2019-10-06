Экс-игрок сборной Англии Руни дал шуточный совет Головкину на следующий бой
Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил боксёрский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил боксёрский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
«Был отличный и очень равный бой. Победа могла достаться любому. Лично я получил удовольствие. Не думал, что всё закончится так. Конечно, Головкин потихоньку стареет, но всё равно невероятно, как он держался в этом бою. Какой совет дал бы Головкину, чтобы победить в следующем бою? Просто выспаться. А если серьёзно, я не могу давать ему советы. Уверен, он сам знает, что надо делать», — заявил Руни в эфире SecondsOut.
Головкин одержал победу в бою с Деревянченко за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в