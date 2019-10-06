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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок сборной Англии Руни дал шуточный совет Головкину на следующий бой

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил боксёрский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

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«Был отличный и очень равный бой. Победа могла достаться любому. Лично я получил удовольствие. Не думал, что всё закончится так. Конечно, Головкин потихоньку стареет, но всё равно невероятно, как он держался в этом бою. Какой совет дал бы Головкину, чтобы победить в следующем бою? Просто выспаться. А если серьёзно, я не могу давать ему советы. Уверен, он сам знает, что надо делать», — заявил Руни в эфире SecondsOut.

Головкин одержал победу в бою с Деревянченко за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114−113, 115−112, 115−112.

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