«Возможно, будет обязательный претендент». Со-промоутер Головкина — о реванше с Деревянченко и трилогии с «Канело»

«Я хочу увидеть реванш. Не знаю, состоится ли он. В данный момент ничего не могу говорить. Я видел Геннадия, у него опухло лицо. Надо убедиться, что с ним все нормально. Возможно, у нас будет обязательный претендент в лице Камила Шереметы. Но кто не хочет еще раз посмотреть бой Головкин — Деревянченко? Я понимаю, что одним понравился Геннадий, а другим — Сергей. Если после боя остались какие-либо сомнения, мы, возможно, устроим рематч в 2020 году. Я уважаю Деревянченко, но это не тот бой, который обязательно нужно организовать. Вы же знаете, что Головкин хотел драться с Саулем Альваресом. Но иногда нужно сражаться с такими парнями, демонстрирующими отличные выступления. Деревянченко работал на своем максимуме. Он сделал все, что мог», — сказал Хирн, слова которого приводит Boxing247.com.