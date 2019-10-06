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14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Уэсли Снайпс, Нейт Диас, Уэйн Руни и казахстанцы. Кто пришел на бой Головкина с Деревянченко

Сегодня, 6 октября, в главном событии вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке казахстанец Геннадий Головкин провел поединок с украинцем Сергеем Деревянченко, которого победил единогласным решением судей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На кону этого поединка стояли вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. В итоге GGG победил со счетом 114−113 и 115−112 дважды.
Стоит отметить, что уже в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, а во втором получил рассечение, после чего ему разрешили продолжить бой. Видео боя доступно по этой ссылке.

За этим поединком внимательно следили звезды шоу-бизнеса, известные спортсмены и казахстанские фанаты.

Знаменитый голливудский актер Уэсли Снайпс с удовольствием позировал фотографам и делился автографами с фанатами.

Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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Популярная шведская актриса Нуми Рапас с интересом наблюдала за поединками вечера бокса.

Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©

Помимо них, арену в этот вечер посетил и американский актер-комик Трейси Морган.

Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©

Также в коридорах арены любители ММА обнаружили одного из популярных бойцов UFC Нейта Диаса. Спортсмен внимательно следил за главным боем вечера.

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Настоящий фурор вызвало появление известного английского футболиста Уэйна Руни. Игрок славится своей любовью к боксу. Судя по эмоциям британца, он остался доволен зрелищем.

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Не мог пропустить противостояние своих потенциальных соперников и американский боксер Деметриус Андраде, владеющий титулом WBO в среднем весе.

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Поболеть за GGG прилетели известный комик и стендапер Нурлан Сабуров и талантливый отечественный клипмейкер Айсултан Сеитов.

Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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Также Madison Square Garden посетил экс-министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков с семьей.

Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©

А также президент группы компаний Astana Group Нурлан Смагулов с супругой Мадиной.

Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©

Помимо звезд на трибунах было огромное число казахстанцев и мексиканцев, поддерживавших Головкина.

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Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Источник: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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