Уэсли Снайпс, Нейт Диас, Уэйн Руни и казахстанцы. Кто пришел на бой Головкина с Деревянченко
Сегодня, 6 октября, в главном событии вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Сегодня, 6 октября, в главном событии вечера бокса на арене Madison Square Garden в
На кону этого поединка стояли вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. В итоге GGG победил со счетом 114−113 и 115−112 дважды.
Стоит отметить, что уже в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, а во втором получил рассечение, после чего ему разрешили продолжить бой. Видео боя доступно по этой ссылке.
За этим поединком внимательно следили звезды
Знаменитый голливудский актер Уэсли Снайпс с удовольствием позировал фотографам и делился автографами с фанатами.
Популярная шведская актриса Нуми Рапас с интересом наблюдала за поединками вечера бокса.
Помимо них, арену в этот вечер посетил и американский
Также в коридорах арены любители ММА обнаружили одного из популярных бойцов UFC Нейта Диаса. Спортсмен внимательно следил за главным боем вечера.
Настоящий фурор вызвало появление известного английского футболиста Уэйна Руни. Игрок славится своей любовью к боксу. Судя по эмоциям британца, он остался доволен зрелищем.
Не мог пропустить противостояние своих потенциальных соперников и американский боксер Деметриус Андраде, владеющий титулом WBO в среднем весе.
Поболеть за GGG прилетели известный комик и стендапер Нурлан Сабуров и талантливый отечественный клипмейкер Айсултан Сеитов.
Также Madison Square Garden посетил
А также президент группы компаний Astana Group Нурлан Смагулов с супругой Мадиной.
Помимо звезд на трибунах было огромное число казахстанцев и мексиканцев, поддерживавших Головкина.