Уэсли Снайпс, Нейт Диас, Уэйн Руни и казахстанцы. Кто пришел на бой Головкина с Деревянченко

На кону этого поединка стояли вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. В итоге GGG победил со счетом 114−113 и 115−112 дважды.

Стоит отметить, что уже в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, а во втором получил рассечение, после чего ему разрешили продолжить бой. Видео боя доступно по этой ссылке.