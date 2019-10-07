Судьи подарили Головкину победу. На самом деле нет — считаем очки

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Геннадий Головкин в Нью-Йорке победил Сергей Деревянченко и стал чемпионом IBF и IBO в среднем весе.

Гонорар Головкина за этот бой составил 15 миллионов долларов; Деревянченко — 5,2 миллиона.

Для Сергея Деревянченко это был 15-й профессиональный поединок. Для Головкина — 42-й.

Что сразу бросилось в глаза — это был первый за долгое время соперник Головкина с советской боксерской школой. Более того — с опытом в украинской сборной и одним только циркулем, которые блестяще освоил Василий Ломаченко, Деревянченко создавал Головкину проблемы. Сергей постоянно менял положение опорной ноги, вращался, почти опираясь на соперника, и резко оказывался под углом в 90 градусов к Головкину. Будете пересматривать, посмотрите, как по-разному работают ноги у боксеров. И еще Деревянченко очень хорошо был готов к боковым и пока были силы здорово нырял, примерно первые 6−7 раундов.

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В каждом случае было из-за чего обмануться. Деревянченко получил большое рассечение уже во втором раунде (вопрос одного удачного удара), его лицо по ходу боя чаще заливало кровью, и он выглядел хуже в конце. При этом Головкин получил куда более сильное сопротивление, чем ожидали многие, и когда не считаешь раунды, а просто составляешь впечатление от боя, это приводит в ловушку. Когда один из боксеров делает больше, чем от него ждут, он начинает казаться победителем, а не боксером, который просто сделал больше, чем от него ждут.

Если в США просто получили удовольствие от боя, то в русскоговорящем интернете началась война. Сбрасываются ядерные бомбы «я казах, но считаю, что победил Деревянченко». Мы посмотрели каждый раунд с одной простой формулой, раз в 40−50 секунд останавливаться и писать короткую фразу с впечатлением от этого отрезка, заканчивая точкой или запятой. На всякий случай напомним — за раунд в боксе победитель получает 10 баллов, проигравший — 9 и 8 в случае нокдауна.

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Каким был бой

1 раунд

Все очевидно — Деревянченко считают нокдаун.

Удары: 15:8 (здесь и далее первым указаны донесенные удары Головкина).

10−8 — Головкин.

Официально: 10−8 — Головкин (у всех троих судей).

2 раунд

Деревянченко бьет джебом и пробивает силовой по корпусу, потом пробивает еще комбинацию и хорошо перехватывает атаку левым боковым в голову. Головкин ловит Деревянченко левым боковым, пропускает несколько раз в ответ, но лучше атакует в конце и ставит Сергею рассечение.

Удары: 23:16.

10−9 — Деревянченко.

Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).

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3 раунд

Оба атакуют, у Деревянченко проходит силовой удар по корпусу, он постоянно уходит с линии атаки, одним из ударов откидывает голову Головкина назад, а Геннадий очень много промахивается. Головкин попадает, но промахивается чаще, не может приспособиться к уклонам и пропускает в конце раунда.

Удары: 21:16.

10−9 — Деревянченко.

Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).

4 раунд

Деревянченко начинает агрессивно и попадает силовым, но пропускает по печени. Много ударов по блоку, но у Головкина проходят джеб и апперкот, при этом Деревянченко включается на последней минуте, но Головкин буквально передавливает украинца.

Удары: 19:20.

10−9 — Головкин.

Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).

Сергей Деревянченко | Источник: Reuters

5 раунд

Сумбур, но Головкин вроде бы выглядит точнее, несколько атак проходит у Деревянченко, но Головкин отвечает двумя тяжелыми апперкотами.

Деревянченко на последней минуте попадает по корпусу, начинает гонять Головкина по рингу и крадет раунд.

Удары: 14:22.

10−9 — Деревянченко.

Официально: 3х Деревянченко (10−9).

6 раунд

Деревянченко занимает центр ринга и попадает прямыми, а потом усиливает давление, Головкин несколько раз жестко бьет в ответ, попадает и здорово заканчивает раунд.

Удары: 22:23.

10−9 — Головкин.

Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).

7 раунд

Головкин плотно попадает левой, но не может попасть силовым ударом и исправляет это в конце второй минуты. Дважды обходит блок боковыми и на жесткую атаку Деревянченко отвечает грязноватым ударом локтя/предплечья.

Удары: 23:22.

10−9 — Головкин.

Официально: 3х Головкин (10−9).

Геннадий Головкин | Источник: AP

8 раунд

Деревянченко агрессивнее, но Головкин копит силы и середины раунда начинает бить, вкладываясь в удары, этого хватает на 20−25 секунд, и раунд заканчивается в равном обмене ударами.

Удары: 16:15.

10−9 — Деревянченко (за лучшую первую половину раунда).

Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).

9 раунд

С ходу оба пропускают силовые удары, и так продолжается почти всю первую минуту, на второй минуте темп падает, боксеры продолжают атаковать лучше, чем защищаться.

В течение раунда Деревянченко дважды инициирует клинч, уходя от размена ударами.

Удары: 26:21.

10−9 — Головкин.

Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).

10 раунд

Деревянченко проводит, возможно, лучшие 30 секунд за все время боя. Поправка — лучшие 60 секунд. Головкин включается на последней минуте, но Деревянченко очень крепко держится за этот раунд.

Удары: 33:33.

10−9 — Деревянченко.

Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).

11 раунд

Очевидная яма — предыдущий раунд становится вторым по результативности ударов, плюс оба понимают, что 12-й только впереди и на него надо оставлять силы. Как следствие, темп падает, но Деревянченко заставляет Головкина отступать, клинч, мало ударов. Сложнейший раунд для оценки, но по уверенности в концовке пусть будет…

Удары: 16:18.

10−9 Головкин.

Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).

12 раунд

На первой минуте у Головкина больше жестких ударов, вторая минута за Деревянченко. Третья минута (пришлось посмотреть дважды) Головкин чаще инициирует клинч, но чаще же попадает силовыми ударами.

Удары: 15:16.

10−9 — Головкин.

Официально: 3х Головкин (10−9).

Суммарно: 115−112 — Головкин.

Официально: 115−112; 115−112; 114−113 все в пользу Головкина.

Вадим Тихомиров