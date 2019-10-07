Судьи подарили Головкину победу. На самом деле нет — считаем очки
«Матч ТВ» разбирает бой Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко и рассказывает, как Головкин добыл самую сложную победу в карьере.
«Матч ТВ» разбирает бой Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко и рассказывает, как Головкин добыл самую сложную победу в карьере.
Что сразу бросилось в глаза — это был первый за долгое время соперник Головкина с советской боксерской школой. Более того — с опытом в украинской сборной и одним только циркулем, которые блестяще освоил Василий Ломаченко, Деревянченко создавал Головкину проблемы. Сергей постоянно менял положение опорной ноги, вращался, почти опираясь на соперника, и резко оказывался под углом в 90 градусов к Головкину. Будете пересматривать, посмотрите, как
В каждом случае было
Если в США просто получили удовольствие от боя, то в русскоговорящем интернете началась война. Сбрасываются ядерные бомбы «я казах, но считаю, что победил Деревянченко». Мы посмотрели каждый раунд с одной простой формулой, раз в 40−50 секунд останавливаться и писать короткую фразу с впечатлением от этого отрезка, заканчивая точкой или запятой. На всякий случай напомним — за раунд в боксе победитель получает 10 баллов, проигравший — 9 и 8 в случае нокдауна.
Каким был бой
1 раунд
Все очевидно — Деревянченко считают нокдаун.
Удары: 15:8 (здесь и далее первым указаны донесенные удары Головкина).
10−8 — Головкин.
Официально: 10−8 — Головкин (у всех троих судей).
2 раунд
Деревянченко бьет джебом и пробивает силовой по корпусу, потом пробивает еще комбинацию и хорошо перехватывает атаку левым боковым в голову. Головкин ловит Деревянченко левым боковым, пропускает несколько раз в ответ, но лучше атакует в конце и ставит Сергею рассечение.
Удары: 23:16.
10−9 — Деревянченко.
Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).
3 раунд
Оба атакуют, у Деревянченко проходит силовой удар по корпусу, он постоянно уходит с линии атаки, одним из ударов откидывает голову Головкина назад, а Геннадий очень много промахивается. Головкин попадает, но промахивается чаще, не может приспособиться к уклонам и пропускает в конце раунда.
Удары: 21:16.
10−9 — Деревянченко.
Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).
4 раунд
Деревянченко начинает агрессивно и попадает силовым, но пропускает по печени. Много ударов по блоку, но у Головкина проходят джеб и апперкот, при этом Деревянченко включается на последней минуте, но Головкин буквально передавливает украинца.
Удары: 19:20.
10−9 — Головкин.
Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).
5 раунд
Деревянченко на последней минуте попадает по корпусу, начинает гонять Головкина по рингу и крадет раунд.
Удары: 14:22.
10−9 — Деревянченко.
Официально: 3х Деревянченко (10−9).
6 раунд
Деревянченко занимает центр ринга и попадает прямыми, а потом усиливает давление, Головкин несколько раз жестко бьет в ответ, попадает и здорово заканчивает раунд.
Удары: 22:23.
10−9 — Головкин.
Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).
7 раунд
Головкин плотно попадает левой, но не может попасть силовым ударом и исправляет это в конце второй минуты. Дважды обходит блок боковыми и на жесткую атаку Деревянченко отвечает грязноватым ударом локтя/предплечья.
Удары: 23:22.
10−9 — Головкин.
Официально: 3х Головкин (10−9).
8 раунд
Деревянченко агрессивнее, но Головкин копит силы и середины раунда начинает бить, вкладываясь в удары, этого хватает на 20−25 секунд, и раунд заканчивается в равном обмене ударами.
Удары: 16:15.
10−9 — Деревянченко (за лучшую первую половину раунда).
Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).
9 раунд
В течение раунда Деревянченко дважды инициирует клинч, уходя от размена ударами.
Удары: 26:21.
10−9 — Головкин.
Официально: 2х Головкин (10−9); Деревянченко (10−9).
10 раунд
Деревянченко проводит, возможно, лучшие 30 секунд за все время боя. Поправка — лучшие 60 секунд. Головкин включается на последней минуте, но Деревянченко очень крепко держится за этот раунд.
Удары: 33:33.
10−9 — Деревянченко.
Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).
11 раунд
Очевидная яма — предыдущий раунд становится вторым по результативности ударов, плюс оба понимают, что 12-й только впереди и на него надо оставлять силы. Как следствие, темп падает, но Деревянченко заставляет Головкина отступать, клинч, мало ударов. Сложнейший раунд для оценки, но по уверенности в концовке пусть будет…
Удары: 16:18.
10−9 Головкин.
Официально: Головкин (10−9); 2х Деревянченко (10−9).
12 раунд
Удары: 15:16.
10−9 — Головкин.
Официально: 3х Головкин (10−9).
Суммарно: 115−112 — Головкин.
Официально: 115−112; 115−112; 114−113 все в пользу Головкина.
Вадим Тихомиров