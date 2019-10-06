«Уже списали GGG, но с чего вдруг?». Детальный разбор титульного боя Головкин — Деревянченко

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Их поединок состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12-раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Поединок был очень зрелищным и конкурентным, каким он и должен был быть. Многие после столь близкого боя уже списали Геннадия, но с чего вдруг? Довольно равный бой у Геннадия был и с Дэниэлом Джейкобсом, где ключевым фактором победы стал нокдаун, а Деревянченко сам дал довольно тяжелый бой Джейкобсу. Это был бой одних из лучших средневесов мира, ожидать другого сценария было бы неуместно.

Хочется отметить только то, что Геннадий бился будто в энергосберегающем режиме. Или таков был план. Он не форсировал события по ходу боя, особо не шел вперед и больше работал на акцентированные удары и неожиданные «взрывы». По факту, Геннадий выцеливал удары. В первом раунде ему удалось зацепить соперника, когда тот уклонялся от ударов, и оформил нокдаун, который в итоге будет очень многое решать. Головкин ожидал, что Сергей постарается идти вперед и старался встречать того джебом (который не был особо частым и эффективным в этот раз) и правым апперкотом снизу, когда украинец пытался войти на ближнюю дистанцию. Не обошлось и без хитростей, GGG довольно умело несколько раз остановил «закрутки» и смещения Сергея в ближнем бою тем, что просто обхватывал его рукой за корпус и считай автоматом сдвигался вслед за ним, не теряя соперника из радиуса поражения.

Деревянченко же активно работал первым номером, он очень хорошо показал свой характер в этом поединке. Сергей старался постоянно наступать и много выбрасывал коротких ударов на ближней дистанции. Не всегда удары доходили до цели, но его постоянно летящие вперед комбинации доставляли Головкину неприятности. Стоить отметить маятник Сергея и его умение уклоняться от ударов, в этом сегодня он был хорош. Особое внимание Деревянченко уделил корпусу в этом поединке, он часто пробивал по печени, и в пятом раунде ему даже удалось довольно неплохо зацепить GGG. Ничего сверхъестественного не было, но Геннадий прочувствовал этот удар. Правда на последующие удары по печени в других раундах Головкин цинично кивал головой, буквально говоря у себя в мыслях: «Нет, ты не можешь пробить меня», подтвердив, что у него не только голова чугунная, но и корпус.

Довольно немало было разменов ударами в этом поединке и их инициатором был Сергей. Во второй половине и чемпионских раундах он наступал и наступал, но подсчет очков идет по ходу всего поединка, а не только в определенных моментах. Появилось достаточно много споров касательно результата боя, но я, как и судьи, считаю, что Геннадий забрал шесть или семь раундов, Сергей же, соответственно, пять или шесть, но нокдаун в любом случае при таком раскладе делает невозможным ни ничью, ни победу Сергея. Но есть и другой расклад — в этом поединке было противостояние стилей и работа боксеров была предельно разной, поэтому и критерии оценивания могут быть немного иными. Возможно, в этом случае Сергею где-то и можно отдать седьмой для него раунд. По статистике же Геннадий был точнее в шести раундах (но разница буквально в нескольких ударах), Сергей в пяти, а в одном раунде они донесли до цели одинаковое количество ударов. Мое же мнение, что результат справедлив.