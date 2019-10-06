Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Хетафе
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
01
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Ак Барс
24
Футбол. Зарубежный
17:00
Вальядолид
Атлетико
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Авангард
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Амур
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ростов
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Челси
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Ним
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Лечче
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Лацио
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома
Кальяри
11
Хоккей. НХЛ
7.10
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.10
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Боруссия М
Аугсбург
51
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Арсенал Т
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Северсталь
51
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
13:00
Мальорка
Эспаньол
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Зенит
13
Все события
Фоторепортажи
11«Локомотив» дома уступил «Атлетико»
10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
18:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Уже списали GGG, но с чего вдруг?». Детальный разбор титульного боя Головкин — Деревянченко

Российский портал Tofight.ru провел детальный разбор поединка за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Их поединок состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12-раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Поединок был очень зрелищным и конкурентным, каким он и должен был быть. Многие после столь близкого боя уже списали Геннадия, но с чего вдруг? Довольно равный бой у Геннадия был и с Дэниэлом Джейкобсом, где ключевым фактором победы стал нокдаун, а Деревянченко сам дал довольно тяжелый бой Джейкобсу. Это был бой одних из лучших средневесов мира, ожидать другого сценария было бы неуместно.

Хочется отметить только то, что Геннадий бился будто в энергосберегающем режиме. Или таков был план. Он не форсировал события по ходу боя, особо не шел вперед и больше работал на акцентированные удары и неожиданные «взрывы». По факту, Геннадий выцеливал удары. В первом раунде ему удалось зацепить соперника, когда тот уклонялся от ударов, и оформил нокдаун, который в итоге будет очень многое решать. Головкин ожидал, что Сергей постарается идти вперед и старался встречать того джебом (который не был особо частым и эффективным в этот раз) и правым апперкотом снизу, когда украинец пытался войти на ближнюю дистанцию. Не обошлось и без хитростей, GGG довольно умело несколько раз остановил «закрутки» и смещения Сергея в ближнем бою тем, что просто обхватывал его рукой за корпус и считай автоматом сдвигался вслед за ним, не теряя соперника из радиуса поражения.

Деревянченко же активно работал первым номером, он очень хорошо показал свой характер в этом поединке. Сергей старался постоянно наступать и много выбрасывал коротких ударов на ближней дистанции. Не всегда удары доходили до цели, но его постоянно летящие вперед комбинации доставляли Головкину неприятности. Стоить отметить маятник Сергея и его умение уклоняться от ударов, в этом сегодня он был хорош. Особое внимание Деревянченко уделил корпусу в этом поединке, он часто пробивал по печени, и в пятом раунде ему даже удалось довольно неплохо зацепить GGG. Ничего сверхъестественного не было, но Геннадий прочувствовал этот удар. Правда на последующие удары по печени в других раундах Головкин цинично кивал головой, буквально говоря у себя в мыслях: «Нет, ты не можешь пробить меня», подтвердив, что у него не только голова чугунная, но и корпус.

Довольно немало было разменов ударами в этом поединке и их инициатором был Сергей. Во второй половине и чемпионских раундах он наступал и наступал, но подсчет очков идет по ходу всего поединка, а не только в определенных моментах. Появилось достаточно много споров касательно результата боя, но я, как и судьи, считаю, что Геннадий забрал шесть или семь раундов, Сергей же, соответственно, пять или шесть, но нокдаун в любом случае при таком раскладе делает невозможным ни ничью, ни победу Сергея. Но есть и другой расклад — в этом поединке было противостояние стилей и работа боксеров была предельно разной, поэтому и критерии оценивания могут быть немного иными. Возможно, в этом случае Сергею где-то и можно отдать седьмой для него раунд. По статистике же Геннадий был точнее в шести раундах (но разница буквально в нескольких ударах), Сергей в пяти, а в одном раунде они донесли до цели одинаковое количество ударов. Мое же мнение, что результат справедлив.

Деревянченко очень хорошо показал себя в этом бою, но также хорошо проявил себя он и в бою с Джейкобсом, а это означает, что ему еще нужно развиваться и, возможно, что-то менять. Не дотягивает пока что Сергей до побед над лучшими бойцами дивизиона, хоть и устраивает им тяжелейшие бои. Геннадий же ныне открыт для новых вызовов. Как и Сергей, ведь после такого поединка его «акции» явно взлетели вверх и ныне он будет многим интересен, — говорится в заметке.

Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
«Ростов» — великий. Так ЦСКА давно никто не «возил»
Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России
Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»
«Локомотиву» помог Миранчук: он реализовал победный пенальти
Овечкин выдал худший старт сезона в НХЛ за 7 лет
«Манчестер Сити» проиграл в домашнем матче АПЛ
«Челси» одержал разгромную выездную победу в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь