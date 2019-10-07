Тренер Головкина остался недоволен выступлением Геннадия в бою с Деревянченко
Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона IBFв лёгком весе Геннадия Головкина остался недоволен выступлением своего подопечного в титульном поединке с Сергеем Деревянченко.
Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона IBFв лёгком весе Геннадия Головкина остался недоволен выступлением своего подопечного в титульном поединке с Сергеем Деревянченко.
«Мне понравилось, как действовал Геннадий под прессингом со стороны Деревянченко, но я остался недоволен его общим выступлением. Это было совершенно не то, над чем мы работали», — приводит слова Джонатана Бэнкса Ring.
Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в