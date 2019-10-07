Головкин показал закулисье победного боя за два титула чемпиона мира
Новоиспеченный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) опубликовал на своем официальном
Новоиспеченный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) опубликовал на своем официальном
Ролик показывает закулисье, а также лучшие моменты боя.
Сам поединок состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в
Таким образом, казахстанец завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и во второй раз стал чемпионом мира.