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08:41 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин показал закулисье победного боя за два титула чемпиона мира

Новоиспеченный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеоролик, посвященный его поединку с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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9
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9
фотографий
9
фотографий

Ролик показывает закулисье, а также лучшие моменты боя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам поединок состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением присудили победу Головкину. При этом еще в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне.

Таким образом, казахстанец завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и во второй раз стал чемпионом мира.

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