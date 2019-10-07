Головкин показал закулисье победного боя за два титула чемпиона мира

Сам поединок состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением присудили победу Головкину. При этом еще в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне.