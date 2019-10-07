Тедди Атлас назвал ключевой момент боя Головкин — Деревянченко и вынес свой вердикт

«Деревянченко оказался ужасно неудобным оппонентом, но не самым тяжелым в карьере GGG. Без сомнений, “старикан” забрал больше раундов. Рад, что поединок не был остановлен из-за рассечения, потому что рефери не разобрался в ситуации, сказав, что травма произошла от столкновения головами. Почему нельзя воспользоваться видеоповтором? Не хочу ничего отнимать у Деревянченко, но такая уж человеческая природа — начинать думать о проигрыше после того, как побывал в нокдауне. Никаких оправданий, Сергей сделал отличную работу, в то время как судьи, скорее всего, нет, но ранний нокдаун, вероятно, повлиял куда сильнее, чем отставание на карточках в два балла», — написал Атлас в твиттере.
«Я не считал раунды, но это еще один потрясающий бой и работа бойцов. Как я говорил ранее, единственная проблема в спорте — это его руководители. Было больше ударов от Деревянченко, но удары Головкина были тяжелее. В любом случае, был очень близкий бой», — добавил эксперт.
Напомним, Головкин уже в первом раунде отправил Деревянченко в нокдаун, однако украинец достоял до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.
Сам Деревянченко, как и его промоутер, не согласны с судейским вердиктом. Также украинец намерен взять реванш у Головкина.