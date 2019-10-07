Бэнкс оценил выступление Головкина в бою за два титула

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«Мне понравилось, как действовал Геннадий под прессингом со стороны Деревянченко, но я остался недоволен его общим выступлением. Это было совершенно не то, над чем мы работали. Лично я не хочу видеть, как мои ребята пропускают такие удары», — цитирует Бэнкса RingTV.

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Поединок Головкин — Деревянченко стал главным событием вечера бокса, который состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Боксеры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

Для Головкина этот бой стал вторым под руководством Бэнкса, с которым он сотрудничает с мая.

В июне GGG дебютировал на платформе DAZN, когда также на MSG нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).