Появилось видео с ударами Головкина и Деревянченко в замедленной съемке
На YouTube-канале VideoBoxing появилось занимательное видео, на котором запечатлены в замедленной съемке моменты с ударами в поединке казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).
Их бой состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам победу единогласным решением судей одержал Головкин. Причем еще в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне.
Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел.