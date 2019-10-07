Али Ахмедов взлетел в рейтинге после победы нокаутом за 44 секунды в карде Головкина

Источник: AP 2019

24-летний Ахмедов выступил в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который прошел утром 6 октября.

Читайте также Али Ахмедов нокаутировал американца за 44 секунды и защитил титул от WBC в андеркарте Головкина

Его соперником был американец Эндрю Эрнандес.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже на 44-й секунде первого — казахстанец отправил соперника в нокаут. Таким образом, Ахмедов защитил титул WBC International Silver во втором среднем весе.

Этот результат позволил Ахмедову подняться на 60-е место в рейтинге BoxRec второго среднего веса.