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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

Али Ахмедов взлетел в рейтинге после победы нокаутом за 44 секунды в карде Головкина

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16−0, 12 КО), выступающий во втором среднем весе, поднялся на 11 позиций в рейтинге после досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

24-летний Ахмедов выступил в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который прошел утром 6 октября.

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Его соперником был американец Эндрю Эрнандес.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже на 44-й секунде первого — казахстанец отправил соперника в нокаут. Таким образом, Ахмедов защитил титул WBC International Silver во втором среднем весе.

Этот результат позволил Ахмедову подняться на 60-е место в рейтинге BoxRec второго среднего веса.

Добавим, что главным событием вечера бокса на MSG стал бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО). Боксеры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал GGG.

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