Али Ахмедов взлетел в рейтинге после победы нокаутом за 44 секунды в карде Головкина

24-летний Ахмедов выступил в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который прошел утром 6 октября.
Его соперником был американец Эндрю Эрнандес.
Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже на 44-й секунде первого — казахстанец отправил соперника в нокаут. Таким образом, Ахмедов защитил титул WBC International Silver во втором среднем весе.
Этот результат позволил Ахмедову подняться на 60-е место в рейтинге BoxRec второго среднего веса.
Добавим, что главным событием вечера бокса на MSG стал бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО). Боксеры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал GGG.