Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Нефтехимик
20
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Витязь
Хоккей. НХЛ
8.10
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
41
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
7ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Фото лица Деревянченко на следующий день после боя с Головкиным за два титула

Накануне в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоялся поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Уже в первом раунде GGG отправил соперника в нокдаун, однако украинский боксер сумел достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Головкин.

Кроме того, Деревянченко в начале поединка получил сильное рассечение. После боя оба боксера были госпитализированы.

Ранее промоутер Эдди Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с Головкиным, сообщил о том, что казахстанец избежал травм и был благополучно выписан из больницы.

Ниже предлагаем посмотреть на лицо Деревянченко на следующий день после поединка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
Без двух Олимпиад? Какой удар по России готовит WADA
Судьи подарили Головкину победу. Так ли это
Крах Манчестера: «Ливерпуль» уже можно короновать?
СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»
Допингисты и попрошайки. Почему ЧМ-2019 — самый скандальный
Фанаты «Зенита» и «Урала» выступили с заявлениями
Массовая драка футболистов привела к восьми удалениям
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь