Фото лица Деревянченко на следующий день после боя с Головкиным за два титула

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Уже в первом раунде GGG отправил соперника в нокдаун, однако украинский боксер сумел достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Головкин.

Кроме того, Деревянченко в начале поединка получил сильное рассечение. После боя оба боксера были госпитализированы.

Ранее промоутер Эдди Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с Головкиным, сообщил о том, что казахстанец избежал травм и был благополучно выписан из больницы.