Фото лица Деревянченко на следующий день после боя с Головкиным за два титула
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Уже в первом раунде GGG отправил соперника в нокдаун, однако украинский боксер сумел достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Головкин.
Кроме того, Деревянченко в начале поединка получил сильное рассечение. После боя оба боксера были госпитализированы.
Ранее промоутер Эдди Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с Головкиным, сообщил о том, что казахстанец избежал травм и был благополучно выписан из больницы.
Ниже предлагаем посмотреть на лицо Деревянченко на следующий день после поединка.