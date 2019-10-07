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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Я дал ему 24 раунда, но он не смог побить меня». Альварес назвал условие для трилогии с Головкиным и пригрозил нокаутом

Чемпион мира в среднем и втором среднем весах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−1, 35 КО) высказался о потенциальном третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingscene.com.

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Накануне GGG завоевал титулы IBF и IBO в средней категории, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко. После боя Головкин заявил о готовности вновь встретиться с «Канело».

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Сам мексиканец ранее дал понять, что более не заинтересован в трилогии с Головкиным. Вместо этого 2 ноября в Лас-Вегасе Альварес попытается покорить четвертый дивизион — отобрать титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева.

«Я тот боксер, с которым желает подраться каждый. Но чего добился Головкин с тех пор, как мы с ним встретились в ринге? Ничего, — сказал “Канело” в интервью TV Azteca. — Я уже говорил с Golden Boy Promotions. Если они хотят, чтобы я с ним встретился, то единственный интерес, который представляет Головкин, — это бизнес. Но если он не является для меня испытанием, то я не буду с ним драться. Если они хотят этого боя, то пускай назовут мне цифры в контракте, тогда я, глядишь, и подумаю. Мне нужен новый вызов. Я вернулся после боя с настоящим чемпионом мира (Дэниэлом Джейкобсом) и поднимаюсь на две весовые категории, чтобы сразиться с тем, кто также недавно одержал победу (Сергеем Ковалевым). Головкин больше не представляет для меня вызова. Я побил его, дал ему 24 раунда, но он не смог победить меня. А что будет в третьем бою? Я снова выиграю. Более того, я его даже нокаутирую».

Напомним, Головкин и Альварес дважды дрались в Лас-Вегасе: их первый бой в сентябре 2017 года завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

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