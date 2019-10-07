«Я дал ему 24 раунда, но он не смог побить меня». Альварес назвал условие для трилогии с Головкиным и пригрозил нокаутом

«Я тот боксер, с которым желает подраться каждый. Но чего добился Головкин с тех пор, как мы с ним встретились в ринге? Ничего, — сказал “Канело” в интервью TV Azteca. — Я уже говорил с Golden Boy Promotions. Если они хотят, чтобы я с ним встретился, то единственный интерес, который представляет Головкин, — это бизнес. Но если он не является для меня испытанием, то я не буду с ним драться. Если они хотят этого боя, то пускай назовут мне цифры в контракте, тогда я, глядишь, и подумаю. Мне нужен новый вызов. Я вернулся после боя с настоящим чемпионом мира (Дэниэлом Джейкобсом) и поднимаюсь на две весовые категории, чтобы сразиться с тем, кто также недавно одержал победу (Сергеем Ковалевым). Головкин больше не представляет для меня вызова. Я побил его, дал ему 24 раунда, но он не смог победить меня. А что будет в третьем бою? Я снова выиграю. Более того, я его даже нокаутирую».