«Это моя вина». Тренер Головкина объяснил 12 раундов в бою за два титула и пропущенные удары

«Это моя вина. Мне надо донести до Головкина, что ему нужно что-то сделать в этой непростой ситуации. Ему необходимо или уйти на пенсию, или начать боксировать иначе. Он не может драться таким образом. Я ненавижу, когда мои боксеры принимают так много ударов. Я знаю, что он может действовать лучше, чем в этом бою. Я беру ответственность за это на себя. Я предупреждал, что бой с Деревянченко будет долгим, поскольку он жесткий парень. Сергей — молодой боксер. Он готов к быстрому темпу. В начале поединка я просил Головкина включить скорость, так как он дрался с более молодым оппонентом. Надо было поработать руками, чтобы захватить преимущество и диктовать темп поединка. Однако Головкин дрался так, как и до этого. Сложно научить его работать сериями, двигать головой и включать руки», — сказал Бэнкс.