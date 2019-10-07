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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Это моя вина». Тренер Головкина объяснил 12 раундов в бою за два титула и пропущенные удары

Тренер новоявленного чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс прокомментировал выступление казахстанского боксера в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО). Его слова приводит Boxing247.com.

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«Это моя вина. Мне надо донести до Головкина, что ему нужно что-то сделать в этой непростой ситуации. Ему необходимо или уйти на пенсию, или начать боксировать иначе. Он не может драться таким образом. Я ненавижу, когда мои боксеры принимают так много ударов. Я знаю, что он может действовать лучше, чем в этом бою. Я беру ответственность за это на себя. Я предупреждал, что бой с Деревянченко будет долгим, поскольку он жесткий парень. Сергей — молодой боксер. Он готов к быстрому темпу. В начале поединка я просил Головкина включить скорость, так как он дрался с более молодым оппонентом. Надо было поработать руками, чтобы захватить преимущество и диктовать темп поединка. Однако Головкин дрался так, как и до этого. Сложно научить его работать сериями, двигать головой и включать руки», — сказал Бэнкс.

Поединок Головкин — Деревянченко состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

Для GGG этот бой стал вторым под руководством Бэнкса, с которым он начал сотрудничать в мае. В июне Головкин дебютировал на платформе DAZN, когда также на MSG нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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