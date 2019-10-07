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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда Головкин вернется на ринг после завоевания двух титулов

Промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Том Леффлер рассказал о том, когда его подопечный планирует вернуться на ринг. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Утром 6 октября в Нью-Йорке (США) Головкин провел 12 раундов в бою против Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). Украинец уже в первом раунде побывал в нокдауне, сумел выстоять до финального гонга, но в итоге проиграл единогласным решением судей.

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По словам Леффлера, Головкин не будет брать большую паузу после поединка и планирует вернуться на ринг уже в начале 2020 года.

«Мы сядем вместе с DAZN и обсудим, чего они от нас хотят. Теперь, когда Головкин снова стал чемпионом мира, у него есть обязательства перед боксерскими организациями. Мы учтем пожелания IBF, IBO и DAZN, а потом будем отталкиваться от этого. Но я знаю, что Геннадий хочет вернуться на ринг в начале следующего года. У Сауля Альвареса будет бой против Сергея Ковалева. Это отличное противостояние. Мы думали, что с “Канело” будет драться Головкин. Пока рано говорить о других оппонентах, поскольку нам надо сесть и узнать, чего хочет DAZN. Затем мы выясним, чего хочет Геннадий. В любом случае у Головкина горят глаза», — заявил Леффлер.

Добавим, что бой с Деревянченко стал для Головкина вторым в 2019 году и вторым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN. В июне также в Нью-Йорке он дебютировал на платформе и в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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