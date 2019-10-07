Стало известно, когда Головкин вернется на ринг после завоевания двух титулов

«Мы сядем вместе с DAZN и обсудим, чего они от нас хотят. Теперь, когда Головкин снова стал чемпионом мира, у него есть обязательства перед боксерскими организациями. Мы учтем пожелания IBF, IBO и DAZN, а потом будем отталкиваться от этого. Но я знаю, что Геннадий хочет вернуться на ринг в начале следующего года. У Сауля Альвареса будет бой против Сергея Ковалева. Это отличное противостояние. Мы думали, что с “Канело” будет драться Головкин. Пока рано говорить о других оппонентах, поскольку нам надо сесть и узнать, чего хочет DAZN. Затем мы выясним, чего хочет Геннадий. В любом случае у Головкина горят глаза», — заявил Леффлер.