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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Леффлер о ключевом эпизоде в бою Головкина: Сами можете увидеть масштаб урона на лице Деревянченко

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы новоиспеченного чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), поделился впечатлениями от боя казахстанского боксера против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

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Леффлер признался, что его беспокоит количество ударов, пропущенных его подопечным. В то же время он уверен, что GGG выглядел лучше в этом поединке.

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«Не хочется смотреть, как Головкин пропускает столько ударов. Однако он действительно смог нанести значительный урон Деревянченко. GGG доносил более тяжелые удары. Вы сами можете увидеть масштаб урона на лице Деревянченко. Головкин отправил его в нокдаун в первом раунде. Этот эпизод стал ключевым в их бою. Во втором раунде у Деревянченко открылось рассечение. После этого Головкин часто попадал в область обоих глаз Сергея, а не только поврежденного. Деревянченко сражался храбро, но Геннадий всегда находил, чем ему ответить. Чемпионские раунды поединка получились великолепными. Возможно, десятый раунд будет кандидатом на звание “Раунд года”. Головкин и Деревянченко обменивались в нем тяжелейшими ударами», — сказал Леффлер.

Их бой состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и продлился всю дистанцию. После 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину — 114−113 и 115−112 дважды.

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