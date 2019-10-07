«Геннадий выиграл бы нокаутом…». Виталий Демьяненко — о конкуренции в бою Головкин — Деревянченко

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12-раундовый бой в Нью-Йорке завершился победой единогласным решением судей казахстанского боксера. Полное видео поединка можно найти здесь.

— Я считаю, что такие бои нужны для бокса. Если бы поединок прошел два года назад, то Геннадий не пропустил бы столько ударов. Он был бы лучше готов. Геннадий выиграл бы бой нокаутом, если бы он состоялся пораньше. Но и Деревянченко — боксер жесткий. Он это доказал еще когда за «Астана Арланс» выступал. И когда он с Джейкобсом боксировал, хотя у него было всего 11 боев.

Он вышел с Дэниэлом и дал ему серьезный бой, но у американца было в два раза больше проведенных встреч. Это говорит о том, что он накопил достаточно опыта за время своих выступлений во Всемирной серии бокса и очень богатой любительской карьере. Он ведь призер чемпионата мира и на Олимпиаде боксировал. А это тоже имеет большой вес. Поэтому, такие бои, это хорошо для нашего вида спорта. Чем больше будет конкурентных боев, тем лучше.

— А с тактической точки зрения — что должно было принести успех одному бойцу или стать победным для другого?

— Я уверен, что оба боксера проводят хорошее исследование перед каждым своим боем. Хорошо изучают записи прошлых поединков и знают, как соперник будет действовать. Думаю, это и стало фактором того, что бой получился таким. Они пропускали удары потому соперники провели хорошую работу над ошибками: знали, куда надо наносить удары для наибольшего вреда. Если была бы возможность, то поединок завершился бы нокаутом. Но слишком много опыта было у них, и они не смогли этого добиться.

— А какой счет в этом бою, если отстраниться от личных пристрастий?

— Личных пристрастий у меня нет, ведь я знаю обоих боксеров. Бой был равный, и я согласен с судейскими записками. Где-то опыта в профессиональном боксе не хватило украинскому спортсмену.

— Где-то, возможно, давил и Геннадия, ведь он уже был чемпионом мира. Сергею, наверное, надо было сделать чуть больше, чтобы выиграть эту встречу.

— Конечно, это тоже сказывается. Тут и вес сыграл. Головкин в любителях выступал в категории до 75 килограммов, а в профессионалах — до 72. Деревянченко, наоборот, боксировал в дивизионе до 69 килограммов, а тут поднялся до 72.