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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Несомненно, GGG победил». Британский эксперт раскрыл главную проблему Головкина в бою с Деревянченко

Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о победе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) над украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

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«Мне очень понравился бой Головкина с Деревянченко. Это одно из лучших противостояний года. Украинец действовал очень умно. Его тренеру удалось составить идеальный план. Начало поединка было ужасным, но Деревянченко удалось вернуться. Бой получился конкурентным и интересным. В некоторых эпизодах было заметно, что Головкин не знал, что делать с Деревянченко. Несомненно, Головкин победил честно, но с большим трудом. Ему не хватило гибкости, чтобы перестроится», — отметил Смит.

Напомним, Деревянченко после боя заявил о желании провести реванш с Головкиным. При этом украинец признался, что полученное им во втором раунде рассечение изменило ход поединка. Со своей стороны, GGG согласился на второй бой. Возвращение казахстанца состоится в начале следующего года.

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