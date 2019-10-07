«Несомненно, GGG победил». Британский эксперт раскрыл главную проблему Головкина в бою с Деревянченко

«Мне очень понравился бой Головкина с Деревянченко. Это одно из лучших противостояний года. Украинец действовал очень умно. Его тренеру удалось составить идеальный план. Начало поединка было ужасным, но Деревянченко удалось вернуться. Бой получился конкурентным и интересным. В некоторых эпизодах было заметно, что Головкин не знал, что делать с Деревянченко. Несомненно, Головкин победил честно, но с большим трудом. Ему не хватило гибкости, чтобы перестроится», — отметил Смит.