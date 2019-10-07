«Бой был близкий, но …». Олимпийский чемпион объяснил, почему Головкин чисто победил Деревянченко

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В прошлом интервью Артаев говорил, что если Деревянченко продержится до шестого-седьмого раунда, то Головкину дальше будет непросто.

«Все прошло так, как я примерно и предполагал, а первом раунде был хороший нокдаун. Если бы не “сечка”, то бой был бы еще горячее. Судейство было чистое и адекватное. По факту, концовку каждого раунда забирал GGG. Поединок был близким, но сказать, что победил Сергей, я не могу. Тем более был нокдаун и рассечение. Здесь Гена чисто выиграл и нет никаких вопросов», — считает двукратный бронзовый призер ЧМ.

Но и Деревянченко Артаев считает отличным боксером и отдает ему должное.

«Сергей тоже не лыком шит: он боец с большим опытом, прошедший все этапы карьеры, которые в свое время проходил и Гена. Где он только не участвовал, всегда занимал высокие места. Сергей — один из тех топовых боксеров, с которым всегда есть вероятность проигрыша. Но Гена победил с хорошим преимуществом, это говорит, что он в хорошей форме», — отметил Артаев.

По дальнейшей карьере Головкина, Артаев считает, что GGG для начала надо решить старые вопросы.

«Что дальше? Думаю, теперь можно дать третий бой Саулю “Канело” Альваресу, это нужно доработать. Затем надо подумать о реванше с Деревянченко», — заключил олимпийский чемпион.

Напомним, что Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей в бою за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которыми он владел ранее. Как стало известно, Головкин был нездоров в последнее время, а после поединка оба боксера отправились в больницу. Уже опубликованы вся статистика ударов и судейские записки боя.