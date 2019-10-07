Казахстанская боксерша с опытом выступлений в профи вышла в ¼ финала ЧМ-2019

28-летняя Сафронова в 2017 году провела два боя в профи в России и Южной Кореи — оба поединка завершились ничьей. Боксерша из Караганды дважды становилась чемпионкой Казахстана, а на ЧМ-2018 остановилась в четвертьфинале.