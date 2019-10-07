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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская боксерша с опытом выступлений в профи вышла в ¼ финала ЧМ-2019

Казахстанка Милана Сафронова вышла в ¼ финала чемпионата мира-2019 в российском Улан-Удэ, передает корреспондент Vesti.kz.

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В поединке 1/8 финала весовой категории до 64 килограмм Сафронова победила Аратву Касеманг из Ботсваны — 5:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летняя Сафронова в 2017 году провела два боя в профи в России и Южной Кореи — оба поединка завершились ничьей. Боксерша из Караганды дважды становилась чемпионкой Казахстана, а на ЧМ-2018 остановилась в четвертьфинале.

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