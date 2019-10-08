GGGемония. Хрюнов — о новой победе Головкина
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что после поединка с Сергеем Деревянченко Геннадию Головкину стоит поменять тренера.
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что после поединка с Сергеем Деревянченко Геннадию Головкину стоит поменять тренера.
Гегемония это:
— 350 побед в любителя;.
— 43 в профессионалах;.
— 13 лет — лучший
В минувшую субботу Головкин провел очень тяжелый бой с Сергеем Деревянченко. В случае победы последнего Крым мог стать регионом, где живет больше всего действующих чемпионов мира по боксу. Я имею ввиду — Александра Усика из Симферополя, Глеба Бакши из Севастополя и самого Сергея, представляющего Феодосию.
Промоутер Головкина Эдди Херн перед боем оказался в непростой ситуации. Потому что поражение Энтони Джошуа, одного из столпов его компании matchroom, произошло тут же в Америке, и поставило под сомнение все что делает Херн. Волнение, с которым Эдди сообщил, мол, Геннадий был болен всю неделю перед поединком, лишь вызывает вопросы, почему не перенести бой.
Самому Головкину, оставшемуся в силу
Сергей Деревянченко наоборот провел свой лучший бой в профессиональной карьере. Еще долго будут спорить по официальному итогу боя. Но он не способен перечеркнуть главного — Сергей дрался смело, тактически грамотно, часто сознательно рискуя.
И, конечно, нужно ставить вопрос о смене тренера. Думаю, Геннадий это понимает. Нам же остается поздравить его с этой трудной победой и ожидать следующих боев.