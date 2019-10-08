GGGемония. Хрюнов — о новой победе Головкина

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Гегемония это:

— 350 побед в любителя;.

— 43 в профессионалах;.

— 13 лет — лучший боксер-профессионал Казахстана.

В минувшую субботу Головкин провел очень тяжелый бой с Сергеем Деревянченко. В случае победы последнего Крым мог стать регионом, где живет больше всего действующих чемпионов мира по боксу. Я имею ввиду — Александра Усика из Симферополя, Глеба Бакши из Севастополя и самого Сергея, представляющего Феодосию.

Промоутер Головкина Эдди Херн перед боем оказался в непростой ситуации. Потому что поражение Энтони Джошуа, одного из столпов его компании matchroom, произошло тут же в Америке, и поставило под сомнение все что делает Херн. Волнение, с которым Эдди сообщил, мол, Геннадий был болен всю неделю перед поединком, лишь вызывает вопросы, почему не перенести бой.

Самому Головкину, оставшемуся в силу бизнес-обстоятельств без своего многолетнего наставника Абеля Санчеса (который был еще и своеобразным шаманом), в бою с Деревянченко очень часто приходилось принимать решения самому, подтверждая отсутствие нужного авторитета у Джонатана Бэнкса. Ученик Эмануэля Стюарда, тренерская карьера которого началась благодаря Владимиру Кличко, просто растерялся в середине боя. Геннадий же не полагался на какие-либо коммуникации с углом и действовал сам. Поэтому Головкин лишь временами напоминал самого себя. А поведение и тактика Бэнкса была очень схожей с Владимиром Кличко во время проигранного боя Тайсону Фьюри.

Сергей Деревянченко наоборот провел свой лучший бой в профессиональной карьере. Еще долго будут спорить по официальному итогу боя. Но он не способен перечеркнуть главного — Сергей дрался смело, тактически грамотно, часто сознательно рискуя.

Что дальше будет с карьерой Головкина? Уверен, точно не третий бой с Канело, которому еще предстоит поединок с Сергеем Ковалевым. Логично предположить бой Геннадия в Англии, с Калумом Смитом в более тяжелой весовой категории.

И, конечно, нужно ставить вопрос о смене тренера. Думаю, Геннадий это понимает. Нам же остается поздравить его с этой трудной победой и ожидать следующих боев.