Экс-чемпион мира в двух весах заткнул критиков Головкина после победы над Деревянченко

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Поединок за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился все 12 раундов, по итогам которых Головкин выиграл единогласным решением судей.

«GGG — адский боец. Любая болтовня исходит от людей, которые не сделали ничего великолепного в своей жизни и понятия не имеют, каково быть на ринге. Заткнитесь», — написал Пациенца, который добавил к публикации свой хэштег 5XXXVP (пятикратный чемпион мира Винни Пациенца) и фото Головкина с афишой фильма «Пазманский дьявол».

Сразу после объявления результата итоги боя прокомментировал Головкин, про реванш, нокдаун и рассечение высказался Деревянченко, а выступление своего боксера разобрал тренер казахстанца Джонатан Бэнкс.

Ранее появились статистика ударов, судейские записки, видео ударов в замедленной съемке, ролик с закулисьем вечера бокса и сравнение лиц Головкина и Деревянченко после боя. Вместо пресс-конференции обоих боксеров отвезли в больницу, но они уже выписаны — Деревянченко даже успел появиться на публике.