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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны первые кандидаты на бой с Головкиным в статусе нового чемпиона мира

Казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, передает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам 12 раундов боя на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке судьи вынесли единогласное решение.

Бой Головкин — Деревянченко IBF санкционировала 5 августа. В постановлении организации сообщалось, что победитель затем должен провести обязательную защиту против «ведущего доступного претендента в течение шести месяцев» — то есть до апреля 2020 года включительно.

Октябрьский рейтинг IBF будет опубликован позднее, но в сентябре лидировал Деревянченко, второе место было пустым, третье занимал Головкин, четвертое — поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), а пятое — американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО), который владел титулом с октября 2018 по май 2019 года.

В ближайшее время ожидается, что IBF назначит обязательного претендента Головкину или назначит отборочный поединок за право встретиться с новым чемпионом. Например, в 2015 году Головкина сразу после завоевания титула IBF в бою с канадцем Давидом Лемье (40−4, 34 КО) обязали встретиться с Домиником Уэйдом (20−1, 14 КО) — бой с американцем, который заменил травмированного багамца Туреано Джонсона (21−2−1, 15 КО) прошел в апреле 2016-го.

При этом IBF, как и другие организации, освобождает своих чемпионов от защиты перед обязательным претендентом в случае объединительных боев.

Следующий бой Головкина запланирован на начало 2020 года. Ранее промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с казахстанцем, прояснил ситуацию с возможным реваншем против Деревянченко и не исключил, что Шеремету могут сделать обязательным претендентом на титул IBF.

В сентябре Шеремета подписал контракт с Хирном, а в США дебютировал в андеркарте вечера Головкин — Деревянченко и уже во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО).

Весной этого года Шеремета назывался наиболее вероятным соперником для Головкина на июнь, но в итоге казахстанец в дебютном бою на стриминговом сервисе DAZN нокаутировал канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
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