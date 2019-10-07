Казахстанский боксер поднялся в рейтинге после победы в США в один день с Головкиным

5 октября в американском Мичигане Избаки уже в первом раунде нокаутировал Троя Албринга (0−3). Соперник казахстанца дважды оказывался в нокдауне до остановки боя.

После этой победы, которая стала второй в США, Избаки занимает 646-е место в рейтинге. Из шести казахстанцев он идет четвертым: выше него Иван Дычко (9−0, 9 КO), занимающий 70-е место, Жан Кособуцкий (14−0, 10 КО), идущий 169-м, и Руслан Мырсатаев (6−0, 6 КО), располагающийся на 193-й позиции.

В рейтинге BoxRec лидирует чемпион WBA (Super), WBO, IBF и IBO американец Энди Руис (33−1, 22 КО). Вторым идет обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер (41−0−1, 40 КО) из США, а третьим — британец Энтони Джошуа (22−1, 20 КО), который потерял первое место и четыре пояса после сенсационного поражения от Руиса в июне.