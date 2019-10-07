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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер поднялся в рейтинге после победы в США в один день с Головкиным

Казахстанский супертяжеловес Изим Избаки (3−0, 2 КО) взлетел на 15 мест в мировом рейтинге BoxRec, передает корреспондент Vesti.kz.

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5 октября в американском Мичигане Избаки уже в первом раунде нокаутировал Троя Албринга (0−3). Соперник казахстанца дважды оказывался в нокдауне до остановки боя.

После этой победы, которая стала второй в США, Избаки занимает 646-е место в рейтинге. Из шести казахстанцев он идет четвертым: выше него Иван Дычко (9−0, 9 КO), занимающий 70-е место, Жан Кособуцкий (14−0, 10 КО), идущий 169-м, и Руслан Мырсатаев (6−0, 6 КО), располагающийся на 193-й позиции.

В рейтинге BoxRec лидирует чемпион WBA (Super), WBO, IBF и IBO американец Энди Руис (33−1, 22 КО). Вторым идет обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер (41−0−1, 40 КО) из США, а третьим — британец Энтони Джошуа (22−1, 20 КО), который потерял первое место и четыре пояса после сенсационного поражения от Руиса в июне.

5 октября в США выступили еще два казахстанца: Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а Али Ахмедов (16−0, 12 КО) за 44 секунды нокаутировал американца Эндрю Эрнандеса (20−8−2, 9 КО) и защитил пояс WBC International Silver.

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