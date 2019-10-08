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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес прокомментировал победу Головкина в бою за два титула

Известный тренер Абель Санчес прокомментировал последний бой своего бывшего подопечного — новоиспеченного чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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Эти титулы GGG завоевал утром 6 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). Причем еще в первом раунде украинец побывал в нокдауне.

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По мнению Санчеса, выступление Головкина является следствием перемен в тренировочных схемах, которые произошли, когда GGG ушел от своего старого тренера после девяти лет совместной работы.

«Мы круто поработали вместе по определенной схеме для определенного боксера. После девяти победных лет совершенства трудно поменять методику и ожидать таких же результатов, — сказал Абель Worldboxingnews.net. — Наша система была успешной, и это сложно изменить. Я всегда по-разному пытался привить бойцам, с которыми работаю, чтобы они были начеку и думали».

«Тот, кто переступает через канаты, рискует здоровьем и будущим качеством жизни, и он должен быть осведомлен о правильном выборе», — добавил тренер.

Напомним, бой против Деревянченко стал для Головкина вторым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса, с которым он начал сотрудничать в мае. В июне казахстанец дебютировал на платформе DAZN, когда также на MSG нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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