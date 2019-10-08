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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко отстранили от боев после нокдауна от Головкина в бою за два титула

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) отстранен от боев после поражения от казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) в бою за титулы IBF и IBO в средней категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США). Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя. Деревянченко отстранен на неопределенное время.

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Бой Головкина и Деревянченко стал главным событием вечера бокса, который прошел 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Головкин.

Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира. Деревянченко же потерпел второе поражение в карьере.

Добавим, что после боя и Деревянченко, и Головкин были госпитализированы, из-за чего пропустили послематчевую пресс-конференцию. Позже стало известно, что оба боксера избежали травм.

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