Деревянченко отстранили от боев после нокдауна от Головкина в бою за два титула

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Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США). Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя. Деревянченко отстранен на неопределенное время.

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Бой Головкина и Деревянченко стал главным событием вечера бокса, который прошел 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Головкин.

Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира. Деревянченко же потерпел второе поражение в карьере.