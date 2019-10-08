«Посмотрел на цифры ударов и…». Промоутер Деревянченко назвал главное отличие от «Канело» в бою с Головкиным

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«Этот парень едва мог видеть одним глазом, начиная со второго раунда, и при этом дрался как чертов воин! Сражался как чертов король!» — заявил он. ДиБелла имел в виду рассечение века правого глаза у Деревянченко, которое заливало кровью глаз почти весь бой.

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«Посмотрел на цифры Compubox (точных и выброшенных ударов), — продолжил промоутер. — Сергей эпично перебросал его по силовым ударам, выбросил почти на 50 процентов больше. И больше, чем Деревянченко, по GGG никто не попадал, ни в одном бою, включая “Канело”. А еще он его потрясал».

Напомним, их бой состоялся утром 6 октября арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Деревянченко уже в первом раунде оказался в нокдауне, но сумел достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Головкин.