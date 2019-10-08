«Иногда поражение — это победа». Тренер Деревянченко — о влиянии рассечения, возрасте Головкина и реванше

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Наставник прокомментировал поражение, рассказал о влиянии рассечения на работу Деревянченко в бою и высказал мнение о возможном реванше с Головкиным.

— Я расстроен. Я хотел, чтобы мой парень ушел с ринга с титулом чемпиона мира, как и должен был. Он так тяжело работал, чтобы добраться сюда. Мы будем делать то, что необходимо, чтобы получить еще одну возможность.

— Плохо, что он проиграл, но хорошо то, что он остается в игре в среднем дивизионе.

— Да, как сказал кто-то из официальных лиц: «Иногда поражение — это победа». Ок, я с этим согласен, но я хочу победу как победу. Я не хочу поражение как победу. Я хочу быть победителем.

— GGG выглядел как возрастной боец, что вы скажете?

— Когда против него тот, кто работает… Это не то, чтобы GGG вдруг постарел. Напротив него был очень-очень хороший голодный спортсмен.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5btrIhlKZz0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Дрался бы Деревянченко лучше, если бы не получил рассечение?

— Это точно. Хотя оно воодушевляло его. Кровь заливала ему глаз, но он сказал, что это не остановит его на пути к победе. И он дрался еще упорнее.

— Как он реализовал план на бой? Он отработал на мировом уровне и шокировал мир?

— Я говорил вам ранее. Если у меня будет тот, кто будет слушать меня, он будет победителем. Когда ты не придерживаешься плана, это не моя ошибка. Он слушал, и я считаю, он вытянул бой.