«Иногда поражение — это победа». Тренер Деревянченко — о влиянии рассечения, возрасте Головкина и реванше
Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (14−2, 10 КО) Андре Розье дал интервью
Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (14−2, 10 КО) Андре Розье дал интервью
Наставник прокомментировал поражение, рассказал о влиянии рассечения на работу Деревянченко в бою и высказал мнение о возможном реванше с Головкиным.
— Я расстроен. Я хотел, чтобы мой парень ушел с ринга с титулом чемпиона мира, как и должен был. Он так тяжело работал, чтобы добраться сюда. Мы будем делать то, что необходимо, чтобы получить еще одну возможность.
— Плохо, что он проиграл, но хорошо то, что он остается в игре в среднем дивизионе.
— Да, как сказал
— GGG выглядел как возрастной боец, что вы скажете?
— Когда против него тот, кто работает… Это не то, чтобы GGG вдруг постарел. Напротив него был
— Дрался бы Деревянченко лучше, если бы не получил рассечение?
— Это точно. Хотя оно воодушевляло его. Кровь заливала ему глаз, но он сказал, что это не остановит его на пути к победе. И он дрался еще упорнее.
— Как он реализовал план на бой? Он отработал на мировом уровне и шокировал мир?
— Я говорил вам ранее. Если у меня будет тот, кто будет слушать меня, он будет победителем. Когда ты не придерживаешься плана, это не моя ошибка. Он слушал, и я считаю, он вытянул бой.
— Вы считаете, должен быть реванш?
— Я хотел бы провести реванш, но все говорят о «Канело», «Канело», «Канело». Это единственная вещь в их головах. Сегодня они проиграли, и разговоры о «Канело» активизируются.