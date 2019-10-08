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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Иногда поражение — это победа». Тренер Деревянченко — о влиянии рассечения, возрасте Головкина и реванше

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (14−2, 10 КО) Андре Розье дал интервью YouTube-каналу TheRingDigital после окончания поединка против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

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Наставник прокомментировал поражение, рассказал о влиянии рассечения на работу Деревянченко в бою и высказал мнение о возможном реванше с Головкиным.

— Я расстроен. Я хотел, чтобы мой парень ушел с ринга с титулом чемпиона мира, как и должен был. Он так тяжело работал, чтобы добраться сюда. Мы будем делать то, что необходимо, чтобы получить еще одну возможность.

— Плохо, что он проиграл, но хорошо то, что он остается в игре в среднем дивизионе.
— Да, как сказал кто-то из официальных лиц: «Иногда поражение — это победа». Ок, я с этим согласен, но я хочу победу как победу. Я не хочу поражение как победу. Я хочу быть победителем.

— GGG выглядел как возрастной боец, что вы скажете?
— Когда против него тот, кто работает… Это не то, чтобы GGG вдруг постарел. Напротив него был очень-очень хороший голодный спортсмен.

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— Дрался бы Деревянченко лучше, если бы не получил рассечение?
— Это точно. Хотя оно воодушевляло его. Кровь заливала ему глаз, но он сказал, что это не остановит его на пути к победе. И он дрался еще упорнее.

— Как он реализовал план на бой? Он отработал на мировом уровне и шокировал мир?
— Я говорил вам ранее. Если у меня будет тот, кто будет слушать меня, он будет победителем. Когда ты не придерживаешься плана, это не моя ошибка. Он слушал, и я считаю, он вытянул бой.

— Вы считаете, должен быть реванш?
— Я хотел бы провести реванш, но все говорят о «Канело», «Канело», «Канело». Это единственная вещь в их головах. Сегодня они проиграли, и разговоры о «Канело» активизируются.

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