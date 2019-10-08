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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко дал первый комментарий после поражения от Головкина в бою за два титула

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) прокомментировал поражение от казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) в бою за титулы IBF и IBO в средней категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок состоялся утром 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Деревянченко оказался в нокдауне в первом раунде, но сумел достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

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«Чувствую себя хорошо. Когда был нокдаун, я совершил движение для удара, и он ударил меня в заднюю часть головы. Но я встал и чувствовал себя хорошо. Во втором раунде я нагнулся вниз, и он поймал меня апперкотом. Я почувствовал этот удар, и он привел к “сечке”. В течение боя кровь иногда затекала мне в глаз, и я не видел его прямые и боковые удары. Когда меня отводили к врачам, я думал, что они могут остановить поединок. После финального гонга я думал и надеялся, что мне отдадут победу. Я наносил ему удары, но Геннадий их все выдержал, потому что он опытный чемпион. Будет ли реванш? Не знаю, будем ждать дальнейших результатов. Я знаю, что Геннадий хочет драться с Альваресом и сражаться за пояса. Может быть, если фанаты захотят реванша, то он состоится», — сказал Деревянченко в интервью IFL TV.

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