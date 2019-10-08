Соперник боксера Усика провалил допинг-тест накануне боя
ТАСС, 8 октября. Соперник бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика по дебютному бою в супертяжелом весе голландец Тайрон Спонг провалил
ТАСС, 8 октября. Соперник бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика по дебютному бою в супертяжелом весе голландец Тайрон Спонг провалил
Бой Усик — Спонг был запланирован на 12 октября в Чикаго.
«Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) сообщило нам, что
В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. На счету 34-летнего Спонга 14 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.