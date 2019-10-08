Соперник боксера Усика провалил допинг-тест накануне боя

«Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) сообщило нам, что допинг-тест Тайрона Спонга показал положительный результат. Его проба была отправлена в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. Подробная информация будет опубликована позднее, у нас есть резервные соперники», — говорится в сообщении.