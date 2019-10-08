Устинов согласился выйти на замену Спонгу и провести бой с Усиком

Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что Спонг провалил допинг-тест. Дебютный бой 32-летнего Усика в тяжелой весовой категории должен был состояться 12 октября в Чикаго.

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«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — сказал Хрюнов по телефону.

В августе Усик заявил, что отказался от поединков против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, поскольку опасается, что в случае проведения этих боев «все переведут в политическую плоскость».