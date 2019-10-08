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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Устинов согласился выйти на замену Спонгу и провести бой с Усиком

УЛАН-УДЭ, 8 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Боксер Александр Устинов согласился выйти на замену провалившему допинг-тест голландцу Тайрону Спонгу и провести бой с украинцем Александром Усиком, сообщил РИА Новости промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что Спонг провалил допинг-тест. Дебютный бой 32-летнего Усика в тяжелой весовой категории должен был состояться 12 октября в Чикаго.

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«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — сказал Хрюнов по телефону.

В августе Усик заявил, что отказался от поединков против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, поскольку опасается, что в случае проведения этих боев «все переведут в политическую плоскость».

На счету бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Усика на профессиональном ринге 16 побед (из них 12 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 42-летнего Устинова 35 побед при четырех поражениях. В своем последнем бою россиянин 24 июля в Москве победил украинца Александра Нестеренко.

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