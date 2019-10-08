Устинов согласился выйти на замену Спонгу и провести бой с Усиком

Во вторник стало известно, что Спонг провалил
«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — сказал Хрюнов по телефону.
В августе Усик заявил, что отказался от поединков против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, поскольку опасается, что в случае проведения этих боев «все переведут в политическую плоскость».
На счету бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Усика на профессиональном ринге 16 побед (из них 12 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 42-летнего Устинова 35 побед при четырех поражениях. В своем последнем бою россиянин 24 июля в Москве победил украинца Александра Нестеренко.