«Мы облажались». Тренер Деревянченко высказался об исходе боя и очном противостоянии с Головкиным

«Наш план заключался в том, чтобы заставить GGG отступать, создать защитный круг и стабильно работать джебом. В общем, Сергей выложился на все 150 процентов», — сказал Розье, добавив, что насчитал победу Деревянченко в семи раундах против пяти.

«Я собираюсь пересмотреть этот бой еще около десяти раз. Я видел вспышки волнения, блеск и удивительные способности. Думаю, этот бой заслуживает звания лучшего поединка года. Он был лучше, чем бой Спенс — Портер. Хочу ли я реванша? Прессе и болельщикам нужно на этом настаивать, я хочу потанцевать еще раз! Теперь мой счет в противостояниях с Головкиным — 1:2 (ранее GGG победил других подопечных Розье — Кертиса Стивенса и Дэниэла Джейкобса). Перед объявлением результата я был настроен оптимистически. Но затем я сказал: “Мы облажались”», — добавил тренер.