Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
9.10
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
11:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы облажались». Тренер Деревянченко высказался об исходе боя и очном противостоянии с Головкиным

Андре Розье, тренер украинского боксера Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) в интервью RingTV прокомментировал итог боя его подопечного против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Наш план заключался в том, чтобы заставить GGG отступать, создать защитный круг и стабильно работать джебом. В общем, Сергей выложился на все 150 процентов», — сказал Розье, добавив, что насчитал победу Деревянченко в семи раундах против пяти.

«Я собираюсь пересмотреть этот бой еще около десяти раз. Я видел вспышки волнения, блеск и удивительные способности. Думаю, этот бой заслуживает звания лучшего поединка года. Он был лучше, чем бой Спенс — Портер. Хочу ли я реванша? Прессе и болельщикам нужно на этом настаивать, я хочу потанцевать еще раз! Теперь мой счет в противостояниях с Головкиным — 1:2 (ранее GGG победил других подопечных Розье — Кертиса Стивенса и Дэниэла Джейкобса). Перед объявлением результата я был настроен оптимистически. Но затем я сказал: “Мы облажались”», — добавил тренер.

Напомним, поединок Головкин — Деревянченко состоялся утром 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанца. При этом еще в первом раунде украинец побывал в нокдауне.

Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
Сборная России готовится к игре с Шотландией в полном составе
GGGемония. Хрюнов — о новой победе Головкина
ФК «Милан» расстался с главным тренером
IBU отказался обсуждать восстановление Союза биатлонистов России
«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского хоккеиста в «Оттаву»
Кузнецов: Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору
Названа символическая сборная восьмого тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь