Стали известны сроки проведения следующего боя непобежденного казахстанца с титулами от WBC, WBA и WBO

Также известно, что казахстанец не примет участие в андеркарте боя мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) с россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) из-за визовых проблем.
Вечер бокса запланирован на 2 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять только титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет Ковалев, а Альварес поднимется на две категории и попытается покорить четвертый вес.
Последний поединок Ербосынулы состоялся 14 августа в Сиднее (Австралия) в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Казахстанец единогласным решением судей победил австралийца Рокки Джеркича (17−2, 13 КО) и защитил второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO Global и региональный пояс WBC Asia. Благодаря успехуон вошел в ТОП-3 рейтинга WBA.
Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 12-й (восемь нокаутом) в 12 боях, а Джеркич потерпел второе поражение при 17 победах (13 нокаутом). Свои титулы казахстанец завоевал в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).