Стали известны сроки проведения следующего боя непобежденного казахстанца с титулами от WBC, WBA и WBO

Также известно, что казахстанец не примет участие в андеркарте боя мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) с россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) из-за визовых проблем.

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Вечер бокса запланирован на 2 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять только титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет Ковалев, а Альварес поднимется на две категории и попытается покорить четвертый вес.

Последний поединок Ербосынулы состоялся 14 августа в Сиднее (Австралия) в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Казахстанец единогласным решением судей победил австралийца Рокки Джеркича (17−2, 13 КО) и защитил второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO Global и региональный пояс WBC Asia. Благодаря успехуон вошел в ТОП-3 рейтинга WBA.