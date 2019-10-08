Чемпион мира в весе Головкина остался без соперника

Как сообщает ESPN, обязательный претендент чемпиона — канадец Стивен Батлер (28−1−1, 24 KO) принял предложение о поединке от команды «регулярного» чемпиона WBA в средней категории японца Риоты Мураты (15−2, 12 KO). Причина — более высокий гонорар. Сам поединок должен состояться в Японии.

Отметим, что бой Андраде был намечен на 13 или 21 декабря. Теперь промоутеру американца Эдди Хирну придется искать другого соперника, только если в WBO не назначат нового обязательного претендента.