Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
9.10
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
12:49 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира в весе Головкина остался без соперника

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (28−0, 17 KO) остался без соперника.

Наверх

Как сообщает ESPN, обязательный претендент чемпиона — канадец Стивен Батлер (28−1−1, 24 KO) принял предложение о поединке от команды «регулярного» чемпиона WBA в средней категории японца Риоты Мураты (15−2, 12 KO). Причина — более высокий гонорар. Сам поединок должен состояться в Японии.

Отметим, что бой Андраде был намечен на 13 или 21 декабря. Теперь промоутеру американца Эдди Хирну придется искать другого соперника, только если в WBO не назначат нового обязательного претендента.

Свой последний бой Андраде провел в июне, когда победил по итогам 12-ти раундов поляка Мацея Сулецки (28−2−0, 11 KO) — 120−107, 120−107, 120−107.

Читайте также
Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
Сборная России готовится к игре с Шотландией в полном составе
GGGемония. Хрюнов — о новой победе Головкина
ФК «Милан» расстался с главным тренером
IBU отказался обсуждать восстановление Союза биатлонистов России
«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского хоккеиста в «Оттаву»
Кузнецов: Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору
Названа символическая сборная восьмого тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь