Сборная Казахстана понесла две потери за день на женском чемпионате мира-2019 по боксу

Соперницей Ходжабековой в весе до 57 килограммов была Джемайма Бетриан, а Бахытжан в категории до 75 килограммов встречалась с Фонтане Ноучкой. Для обеихказахстанок эти бои были вторыми на турнире.

Ранее из сборной Казахстана поражения на ЧМ-2019 потерпели Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 51). Продолжают выступления на турнире Фариза Шолтай (до 81 килограмма), Дарига Шакимова (до 69) и Милана Сафронова (до 64).