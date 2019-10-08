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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана понесла две потери за день на женском чемпионате мира-2019 по боксу

Казахстанки Акерке Бахытжан и Айжан Ходжабекова уступили соперницам из Голландии в 1/8 финала чемпионата мира-2019 по боксу в российском Улан-Удэ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперницей Ходжабековой в весе до 57 килограммов была Джемайма Бетриан, а Бахытжан в категории до 75 килограммов встречалась с Фонтане Ноучкой. Для обеихказахстанок эти бои были вторыми на турнире.

Ранее из сборной Казахстана поражения на ЧМ-2019 потерпели Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 51). Продолжают выступления на турнире Фариза Шолтай (до 81 килограмма), Дарига Шакимова (до 69) и Милана Сафронова (до 64).

ЧМ-2019 стартовал 3 октября и продлится до 13-го. На турнире сборная Казахстана представлена во всех десяти весах.

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