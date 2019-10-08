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15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Пойманный на допинге соперник Усика заговорил о «подставе»

Голландский тяжеловес Тайрон Спонг отрицает употребление запрещенных субстанций, несмотря на положительную допинг-пробу в преддверии поединка против украинского боксера Александра Усика. Слова Спонга приводит Boxing Scene.

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«Это подстава. Я отрицаю нарушение антидопинговых правил. Мы уже сделали запрос о заборе пробы B для тестирования в лаборатории по моему выбору», — заявил 34-летний Спонг.

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Его менеджер Маркос Гонсалес назвал историю с возможным отстранением «странной», так как другие тесты показали отрицательные результаты.

Ранее 8 октября стало известно, что допинг-тест Спонга показал наличие в организме запрещенного вещества. Промоутер Эдди Хирн подчеркнул, что далее ситуацию рассмотрит Боксерская комиссия штата Иллинойс. Голландца может заменить 42-летний российский тяжеловес Александр Устинов. Менеджер боксера уже заявил о ведущихся переговорах.

Бой 32-летнего Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября в Чикаго. Он должен стать дебютом украинца в супертяжелом весе. В прошлом Усик становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В своем последнем поединке он защитил титул, победив британца Тони Белью.

В активе Усика 16 побед. Украинец ни разу не уступал в профессиональной карьере.

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