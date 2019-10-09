«Будьте готовы, он грядет». Сопромоутер Головкина сделал заявление о третьем бое с «Канело»

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Функционер прокомментировал прошедший поединок GGG, ответил на вопрос о возможном реванше, обозначил следующих вероятных оппонентов Головкина и рассказал о болезни казахстанца на неделе боя. Его слова приводит vRINGe.com.

— Эдди, большое спасибо за бой.

— Вот это бой! Это был один из лучших боев, которые я видел. Брутальный. Деревянченко был невероятен. Головкин не хотел этого говорить, но он был болен всю неделю. Для него это было настоящее сражение. Он этого не говорил, но я скажу.

Деревянченко провел бой абсолютно блестяще. Я знал, что он будет сложным оппонентом, знал, что Розье разработает отличный план на бой, но после первого раунда я подумал: «Неужели все закончится?» А он вернулся. Очень близкий бой. Когда я выходил в ринг после гонга, я понятия не имел, что скажут судьи.

Деревянченко получил рассечение, и комиссия сработала очень хорошо. Нужно давать бойцам в такой ситуации все шансы, и они так и сделали. Это был просто брутальный бой. Деревянченко принял солидные удары, но хорошо работал по корпусу, Головкин возвращал… Это был невероятный поединок.

— Есть ли смысл в реванше?

— Очевидно, нет. Геннадий хочет быть в боях, которые хотят видеть люди. Деметриус Андраде сидел в зале. Есть Билли Джо Сондерс, Каллум Смит, они будут ждать в очереди. Хоть люди определенно хотят увидеть реванш с Деревянченко, но бой с «Канело» — это поединок, который хочет сам Геннадий. И третий бой будет такой же хороший, как и первые два. Будьте готовы к этому поединку, он грядет.

— Давайте вернемся к болезни Головкина. Насколько серьезной она была?

— Они держали это в тайне. Я узнал об этом вчера и от других людей. Была серьезная болезнь. Любая болезнь на неделе боя — это плохо, особенно когда ты делаешь вес. Как боец, он не хотел, чтобы эти вещи вышли наружу. Он не хотел, чтобы люди узнали об этом. Вы можете заметить последствия болезни в бою. Но если бы Деревянченко не был так хорош, это бы закончилось за три-четыре раунда. Он форсировал бой, заставил Головкина устать. Он сделал все, что должен был сделать, и это замечательно.

Напомним, Головкин дважды дрался с «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.