Объявлен соперник Сондерса на дебютный бой в США

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Для британского боксера этот поединок станет дебютным в Штатах. Соперником Сондерса станет крепкий аргентинец Марсело Эстебана Косерес (28−0−1, 15 KO).

Этот бой станет главным событием боксерского шоу на арене Staples Center, на его кону будет стоять титул WBO, принадлежащий британцу.