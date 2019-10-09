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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен соперник Сондерса на дебютный бой в США

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) вернется на ринг 9 ноября в Лос-Анджелесе (США).

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Источник: Reuters

Для британского боксера этот поединок станет дебютным в Штатах. Соперником Сондерса станет крепкий аргентинец Марсело Эстебана Косерес (28−0−1, 15 KO).

Этот бой станет главным событием боксерского шоу на арене Staples Center, на его кону будет стоять титул WBO, принадлежащий британцу.

Последний бой Сондерса состоялся в мае этого года в Великобритании, где он победил по очкам Шефата Исуфи (27−4−2, 20 КО).

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