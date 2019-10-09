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12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин начал переговоры о бое с чемпионом мира

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), раскрыл имя потенциального оппонента своего подопечного. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Источник: Reuters

По его словам, GGG может встретиться c японцем Риотой Муратой, владеющим титулом «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в средней категории.

«Геннадий — двукратный чемпион мира в среднем весе. Теперь он попытается продлить свою серию времен первого чемпионства. Тогда он провел 12 успешных защит подряд. Посмотрим, как далеко он сможет зайти во время второй попытки. У Головкина будут большие бои, отличные противостояния. Мы ведем переговоры о поединке против Риоты Мураты в Японии. Это будет крупное международное событие», — сказал Леффлер.

Свой последний бой Головкин провел 5 октября в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO, которыми ранее уже владел.

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