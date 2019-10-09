Головкин начал переговоры о бое с чемпионом мира

«Геннадий — двукратный чемпион мира в среднем весе. Теперь он попытается продлить свою серию времен первого чемпионства. Тогда он провел 12 успешных защит подряд. Посмотрим, как далеко он сможет зайти во время второй попытки. У Головкина будут большие бои, отличные противостояния. Мы ведем переговоры о поединке против Риоты Мураты в Японии. Это будет крупное международное событие», — сказал Леффлер.