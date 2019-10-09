Деревянченко придумал способ отомстить Головкину за поражение в бою за два титула

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5 октября в Нью-Йорке (США) Деревянченко проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) в поединке за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, побывав в нокдауне в первом раунде.

При этом и Головкин, и Деревянченко не скрывают желания подраться с Альваресом. Однако Коннолли считает, что шансы украинца выше, даже несмотря на поражение.

«Давайте говорить начистоту. Сергей знает, болельщики знают, что он был лучше и должен был победить и получить титул. А это значит, что Сергей даст Альваресу более конкурентный бой в сравнении с Головкиным», — сказал Коннолли.

Головкин и Альварес ранее дрались дважды: в сентябре 2017 года они не выявили победителя, а ровно через год сильнее оказался мексиканец.