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8Головкин победил Деревянченко
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко придумал способ отомстить Головкину за поражение в бою за два титула

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2−0, 10 KO) намерен подраться в мае с лидером дивизиона мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 KO). Об этом сообщил обозреватель The Athletic Майк Коппинджер со ссылкой на менеджера украинского боксера Кита Конноли.

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5 октября в Нью-Йорке (США) Деревянченко проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) в поединке за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, побывав в нокдауне в первом раунде.

При этом и Головкин, и Деревянченко не скрывают желания подраться с Альваресом. Однако Коннолли считает, что шансы украинца выше, даже несмотря на поражение.

«Давайте говорить начистоту. Сергей знает, болельщики знают, что он был лучше и должен был победить и получить титул. А это значит, что Сергей даст Альваресу более конкурентный бой в сравнении с Головкиным», — сказал Коннолли.

Головкин и Альварес ранее дрались дважды: в сентябре 2017 года они не выявили победителя, а ровно через год сильнее оказался мексиканец.

Сам «Канело» категорически отказывается драться с Головкиным в третий раз. Вместо этого мексиканец 2 ноября попытается покорить четвертый дивизион — отобрать титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева.

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